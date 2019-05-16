Yıldız Asyalı estetik iddalarını yalanladı! Bakın yüzüne ne olmuş
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Yıldız Asyalı, estetik iddialarını yalanladı. Asyalı yüzüne ne olduğunu açıkladı.
Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerde ünlenen oyuncu Yıldız Asyalı, katıldığı canlı yayın programında yüzündeki değişimin sebebini açıkladı. Asyalı, estetik iddialarını yalanladı. Oyuncu, bir seyircinin 'yüzüne ne oldu, bir şey mi yaptırdın?' sorusu üzerine yüzündeki izin gerçek hikayesi anlattı.
Asyalı, soru hakkında şunları söyledi: "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'Takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim."
Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti.
İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır.