BIST 4.456
DOLAR 18,52
EURO 19,12
ALTIN 1.049,09

Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

|
Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

Türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında apar topar nikah masasına oturduğu hamile eşi Arzu Doğan ayna karşısında verdikleri pozu paylaştı. Baba olmayı dört gözle bekleyen Doğan'ın eşi, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

Gündemle ilgili çıkışlarıyla magazin gündeminde sıkça kendisini yer bulan ünlü türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında İranlı sevgilisi Arzu Hanım ile sessiz sedasız dünya evine girdi.

18
Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

Doğan, eşi hamile olduğu için sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

28
Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamaya tercih eden çift, önceki gün asansörde poz verdi. 

38
Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Arzu Hanım'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

48