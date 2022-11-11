Yıldırım nikahıyla evlenmişti Nihat Doğan, karnı burnunda eşiyle poz verdi
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Türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında apar topar nikah masasına oturduğu hamile eşi Arzu Doğan ayna karşısında verdikleri pozu paylaştı. Baba olmayı dört gözle bekleyen Doğan'ın eşi, büyüyen karnıyla dikkat çekti.
Gündemle ilgili çıkışlarıyla magazin gündeminde sıkça kendisini yer bulan ünlü türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında İranlı sevgilisi Arzu Hanım ile sessiz sedasız dünya evine girdi.
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Doğan, eşi hamile olduğu için sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.
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Evliliklerini gözlerden uzak yaşamaya tercih eden çift, önceki gün asansörde poz verdi.
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Arzu Hanım'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.
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