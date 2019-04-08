Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören'in kına gecesine ünlü akını!

Yelda Demirören'i cemiyet hayatından Begüm Şen, Sitare Kalyoncuoğlu, İpek Ayaydın Abdik, Derya Ayaydın, Alpin Albayrak, Selen Keçeli, Aylin Tahincioğlu, Banu Çarmıklı, Serra Tokar, Yelda-Revna Demirören, Arzuhan Yalçındağ, Oya Eczacıbaşı ve Nazlı Çarmıklı gibi isimler yalnız bırakmadı. Kına gecesinde ünlü şarkıcı Bengü de sahne aldı.