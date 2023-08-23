Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira
Ordu’da fındıkta patoz mesaisi devam ediyor. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcular, bir saatlik çalışma ücretinin 2 bin TL olduğunu belirtiyor.
Karadeniz Bölgesi’nde geçen haftalarda fındığın hasadına başlandı. Orta ve yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için patoz mesaisi sürüyor.
Zor şartlar altında toplanan ve her yıl ortalama bir buçuk ay kadar gece gündüz çalışan diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için de mesai yoğun bir şekilde sürüyor.
Patozcular, geçen yıl bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 2 bin TL olarak belirledi.
İsmail Yini isimli patoz sahibi bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.