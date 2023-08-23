BIST 7.779
DOLAR 27,20
EURO 29,49
ALTIN 1.665,68

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

|
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

Ordu’da fındıkta patoz mesaisi devam ediyor. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcular, bir saatlik çalışma ücretinin 2 bin TL olduğunu belirtiyor.

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

Karadeniz Bölgesi’nde geçen haftalarda fındığın hasadına başlandı. Orta ve yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için patoz mesaisi sürüyor.

17
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

Zor şartlar altında toplanan ve her yıl ortalama bir buçuk ay kadar gece gündüz çalışan diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için de mesai yoğun bir şekilde sürüyor.

27
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

Patozcular, geçen yıl bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 2 bin TL olarak belirledi.

37
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 2 bin lira

İsmail Yini isimli patoz sahibi bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

47