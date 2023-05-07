Yılda sadece 10 gün açıyor! 'Yörük Gülü'nü koparana 244 bin TL ceza kesiliyor...

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında "Çiçek ve çocuk" temasıyla gerçekleşen "EXPO 2016 Antalya"nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nın 1100 ve 1500 metre yükseklikteki sedir ormanlarında doğal yayılış gösteriyor. Yılda 10 günlüğüne çiçek açarak sedir ormanlarını adeta pembeye bezeyen şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor.