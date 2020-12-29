Yılbaşında Türkiye'de hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.