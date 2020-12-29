Yılbaşında Türkiye'de hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu geçti
Yeni yıl heyecanını yaşayan Türkiye'de yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji son verilerinde Türkiye geneli tabloyu paylaştı. Yurdun Kıyı Ege ile Edirne, Antalya gibi kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde bu hafta sıcaklıklar artışa gidecek. İşte il ve bölge olarak beklenen hava durumu ve 1 Ocak 2021'in hava tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve sis uyarısı: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar artıyor: Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Hafta boyunca devam edecek: Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.