Yılbaşında kapanma mı geliyor? Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar
Omicron kabusu sürüyor. Dünyada vaka ve ölüm sayıları hızla artarken Türkiye'de de son günlerde vaka sayısında artış yaşanıyor. Öte yandan yeni yılın yaklaşması ile de 'kapanma olur mu?' merak ediliyor. Uzmanlar bu duruma ne diyor?
Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 28 Aralık tablosuna göre Türkiye'de 368 bin 842 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.
Vakalar artmaya devam ederken yaklaşan yılbaşı nedeniyle endişe de artıyor. Uzmanlar kalabalık ortamlardan kaçınmak gerektiğini belirtirken 'yılbaşında kapanma olacak mı?' sorusunun cevabı da merak ediliyor.
Bilim Kurulu üyesi Turan:Vaka sayıları artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi.