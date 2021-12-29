Yılbaşında kapanma mı geliyor? Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar

Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 28 Aralık tablosuna göre Türkiye'de 368 bin 842 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 104 oldu.