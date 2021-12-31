Yılbaşı tatili için Van'a gelen İranlılar, kutlamalara erken başladı! Kurtlarını böyle döktüler

İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan yılbaşı tatili için gelen turistler ile birlikte kentteki oteller tamamen doldu. Yeni yıl kutlamalarına erken başlayan İranlılar, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında Farsça ve Azerice çalan müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.