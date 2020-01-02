Yılbaşı paylaşımı olay oldu Alişan 'Hesap sormazsam adam değilim' diye isyan etti
Sosyal medyada Alişan'ın söylediği iddia edilen sözler paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, o paylaşımı görünce çileden çıktı.
Ünlü isimler 2019'un son gününde sene içerisindeki en mutlu anlarını son kez sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştılar. Şarkıcı Alişan'da geçtiğimiz yıl ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayınca paylaşımları oğlunun doğum gününden oldu.
Alişan, oğlu Burak'ı kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu,çok daha sağlıklı,çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar" notunu düştü.
Alişan'ın Instagram paylaşımının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilen bir söz ise fena tadını kaçırdı.
Bir magazin sayfası Alişan'ı yılbaşı kutlayan Müslümanlar için "Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun" dediğini iddia eden paylaşım yaptı. Bunun üzerine sosyal medyadan linç yiyen Alişan, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek söz konusu iddialara ateş püskürdü.