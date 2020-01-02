Yılbaşı paylaşımı olay oldu Alişan 'Hesap sormazsam adam değilim' diye isyan etti

Alişan, oğlu Burak'ı kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu,çok daha sağlıklı,çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar" notunu düştü.