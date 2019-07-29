Yılanlar çiftleştikleri tavanı çökertip yatak odasına indiler

Uzunlukları 5 metre, ağırlıkları ise 25 kilogram kadar olan iki çalı pitonu çatıda çiftleşirken tavan dayanamadı ve çöktü. Büyük bir şok yaşayan aile, yılan avcılarını arayarak yardım istedi. Avustralya'da yılanların çiftleşme dönemi olduğu için kendilerine rahat bir mekan arayanlar yılanlar bu kez bir evin çatısını seçti.