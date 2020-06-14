Yılanla balık tuttu avlanma taktiği ağızları açık bıraktı
AFRİKA'da görülen yılanlà balık avlama taktiğini görenleri şoke etti.İşte yılanla balık tutmanın tüm detayları...
Avlanma taktiğini bir adım ileri taşıyan adamın balık tutmak için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü. Yılanı balıkların bulunduğu deliğe salan avcı inanılmaz bir şekilde hedefine ulaşıyor.
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Ağzınız açık izleyeceğiniz bir balık yakalama taktiği pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. İşte hayrete düşüren görüntüler...
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Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.
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Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.
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