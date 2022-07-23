Yılanı gören adam olduğu yerde bayıldı! Sonrası korkunç!
İki adam, etrafı toprak ve yeşillik olan bir derede bir şeyler toplarken dev bir yılanla karşı karşıya geliyor. Sonrasında ise korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.
Bir derede, suyun içinde bir şeyler arayan iki adam, karşılarında birden dev bir yılan görüyor. Adamlardan biri yılanı görür görmez kaçarken, diğeri yaşadığı şokla bayılarak suyun içine düşüyor.
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Görüntünün devamında dev yılan adamı etrafından sararak yuvasına sürüklemeye başlıyor. Yılanın götürdüğü adamın akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. İşte o anlar...
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