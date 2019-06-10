Yılancık taşı olarak da bilinen şifa taşı dertlere deva oluyor

Taş olarak adlandırılması fosilimsi taşa benzemesi nedeniyledir. Ancak şu özelliklerinden dolayı taş değildirler, canlı organik bir nesnedir, (inci gibi);

- Ölümlü olması: ( aşırı sıcak veya aşırı soğukta uzun süre kalırsa, uzun sure açıkta kalırsa kırılıp parçalanırsa, ölme ihtimalleri çok yüksektir.)