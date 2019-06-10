Yılancık taşı olarak da bilinen şifa taşı dertlere deva oluyor
Son günlerde alternatif tedavi yöntemlerinin arayışı içine girildi. Artık bir çok kişi alternatif tıp yöntemlerini benimsiyor. Hanife Işın bu doğal şifa yöntemlerinden birinin de şifa taşı olarak bilinen yılancık taşı olduğunu söylüyor. Müşterilerinin de oldukça memnun olduğunu dile getiriyor.
Yılancık taşı, doğal olarak sarı, beyaz, mavi kahverengi renkleri içeriyor. alt kısmı genellikle beyaz renk. ve spiral şeklindedir. Yapay değildir, doğaldır. Özellikle şifa için kullanılmaktadır, ancak kişisel olarak takı (kolye yüzük vs.) da yapılabiliyor bu taşlar Türkiye’de olmayan çok özel nadide taşlardır.
Taş olarak adlandırılması fosilimsi taşa benzemesi nedeniyledir. Ancak şu özelliklerinden dolayı taş değildirler, canlı organik bir nesnedir, (inci gibi);
- Ölümlü olması: ( aşırı sıcak veya aşırı soğukta uzun süre kalırsa, uzun sure açıkta kalırsa kırılıp parçalanırsa, ölme ihtimalleri çok yüksektir.)
Ciltteki, yaralı ve ağrılı olan ve adına yılancık denen hastalığa karşı şifa olarak; ayrıca İnsan bedenindeki ağrılı yerlere uygulanmaktadır. Eğer ağrıyan bölge hastalıklı ise oraya yılancık taşı yapışmaktadır.
Eğer yapışmazsa demek ki bu taştan değil başka bir şeyden şifa aranmalıdır. Ancak, geçici bir ağrı ise taş yapışmaz. Bazı tıbbın çözüm bulamadığı ilaç kullanılsa da ağrının geçmediği hastalıklara yılancık taşı yapıştığında şifa olmaktadır.