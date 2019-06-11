Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi
Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizileri arasında kabul edilen Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan son olarak da Kalk Gidelim dizisiyle izleyicilerle buluşan başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, son haliyle görenleri şaşırttı.
Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizileri arasında kabul edilen 'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan sonrasında ise Kuzenlerim ve Sevda Kuşun Kanadında gibi başarılı yapımlarda yer alan Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisi ile izleyiciyle buluşuyor.
Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı sevilen dizide canlandırdığı İsmet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, son dönemlerde verdiği kilolarla da görenleri şaşırtıyor.
Sosyal medya hesabında paylaştığı videolarda geçirdiği mucizevi süreci ve yaşam tarzının nasıl değiştiğini takipçileriyle paylaşan Yılmaz, 8 ayda verdiği 65 kilo sonrası izleyiciyle buluşmuş olmanın da kendisini heyecanlandırdığını şu sözlerle açıklıyor:
“Artık kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum.