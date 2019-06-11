Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi

Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizileri arasında kabul edilen 'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan sonrasında ise Kuzenlerim ve Sevda Kuşun Kanadında gibi başarılı yapımlarda yer alan Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisi ile izleyiciyle buluşuyor.