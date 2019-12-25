Yılan Hikayesi dizisinin Eleni'si şimdilerde çok başka bir hayat yaşıyor
Bir zamanların popüler televizyon dizilerinden olan Yılan Hikayesi dizisinde, ‘Eleni’ karakterine can veren güzel Yunan oyuncusu Katerina Moutsatsos şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor.
İlk bölümü 1999 yılında yayına giren ve 2002 yılına kadar da çekilen, efsane dizilerden biri olan Yılan Hikayesi’nde, Eleni karakterini canlandıran güzel Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos şimdilerde farklı bir hayat sürüyor.
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Dizideki performansı ile dönemin izleyicisi üzerinde büyük bir etki bırakan Katerina Moutsatsos, Türkiye’den ayrılarak ABD’ye yerleşti.
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ABD’de yapımcılık işiyle uğraşan Moutsatsos aynı zamanda evli ve bir çocuk sahibi.
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Mutlu bir evliliği olduğu gözlenen Moutsatsos Instagram hesabından sık sık eşi ve çocuğu ile birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafları paylaşıyor.
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