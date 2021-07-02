Yılan derisinden yapıyor sosyete kadınlarına satıyor! Bursa'da fiyatı şaşırttı
BURSA'da 50 yıllık usta el işçiliğiyle ürettiği ayakkabıları satarak geçiniyor. Birçok model, normal ayakkabıyla aynı fiyatta satılırken yılan derisiyle yapılan ayakkabı ustaya iyi kazanç sağlıyor.
Eskiden herkesin giydiği el yapımı deri ayakkabılar teknolojinin gelişmesiyle rağbet görmemeye başlamıştı. Son yıllarda doğal ürünlere artan taleple birlikte deriden el işçiliğiyle yapılan ayakkabılar büyük rağbet görmeye başladı.
Bursa'da 50 yıldır deriden el işi ayakkabı yapan Cemal Öz, son yıllarda siparişlere yetişememeye başladı. Cemal Öz, manda, dana, keçi ve yılan derisinden sipariş verenlerin ayak ölçüsüne göre özel ayakkabıları elleriyle dikiyor.
Bir günde 3 çift ayakkabı yapabilen usta, manda, dana ve keçi derisinden yaptığı özel sipariş ayakkabıları 250 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Cemal ustanın müdavimi olan vatandaşlar, ustanın yaptığı ayakkabılardan başka ayakkabı giyemiyor. Doğal malzemeden yapılan bu ayakkabılar ayakları rahatsız etmeyip sağlıklı kalmasını sağlıyor.