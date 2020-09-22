Yılan başlı biber renk değiştirdi Adıyaman'da ikinci kez görüldü
ADIYAMAN merkeze bağlı Akdere köyünde geçtiğimiz günlerde görülen yılan başına benzeyen bibere yenisi eklendi.
Daha önce Adıyaman'da çiftçi gördüğü biber karşısında şaşırıp kalmış, yılan başına benzettiği sivri biberi saklamaya almıştı. Adres aynı, yılan başlı biber yine şaşırttı.
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Besni ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Ahuri Mezrasında yılan başına benzeyen sivri bibere rastlandı. Haco Gülten isimli çiftçi, kendisine ait bostanda biber topladığı esnada şekli yılan başına benzeyen biberi fark etti.
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Yılan başlı biberi diğerlerinden ayıran Gülten, daha sonra bunu sosyal medyada paylaştı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği yılan biber ilgi odağı oldu.
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