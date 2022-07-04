Yiğit Marcus Aral çabuk unuttuldu! Şevval Şahin yeni sevgilisiyle tatilde yakalandı
Miss Turkey güzeli Şevval şahin geçtiğimiz gün sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum'da görüntülendi. Yiğit Marcus Aral ile olaylı ilişkisinden sonra tekrardan aşkı bulan Şahin sevgilisini elleriyle besledi.
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral ile olaylı ilişkisinin ardından gönlünü işletmeci Murat Kazancıoğlu'na kaptırmış.
Bir süredir adı Burak Ateş ve Murat Kazancıoğlu ile anılan Şahin sonunda kararını verdi. Şevval Şahin geçtiğimiz aylarda Burcu Özberk ile aşk iddiaları çıkan işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.
Bir süredir birlikte olan çift, ilk kez önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir Beach'te görüntülendi.
Gün boyu denize giren ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu, kimseye aldırış etmeden kalabalığın içinde samimi görüntüler sergiledi...