Yiğit Kirazcı'dan flaş Pınar Deniz açıklaması! Yeni ayrılmışlardı, söyledikleri dikkat çekti!

Yargı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü bir markanın 'Güzellik Elçisi' oldu. Bunlar dışında bir çok popüler projede boy gösteren Deniz, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Kısa zaman önce beraberliklerini bitiren ikiliden Yiğit Kirazcı, ayrılığa dair önemli açıklamalarda bulundu.