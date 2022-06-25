Yiğit Kirazcı'dan flaş Pınar Deniz açıklaması! Yeni ayrılmışlardı, söyledikleri dikkat çekti!
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yargı'nın başarılı oyuncusu ve kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı, uzun süreli birlikteliklerini noktalamışlardı. Yiğit Kirazcı, biten ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Söyledikleri büyük ilgi çekti. Bakın oyuncu Kirazcı neler anlattı...
Yargı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü bir markanın 'Güzellik Elçisi' oldu. Bunlar dışında bir çok popüler projede boy gösteren Deniz, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Kısa zaman önce beraberliklerini bitiren ikiliden Yiğit Kirazcı, ayrılığa dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ayrılık gündemde tam unutulurken yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerinde çeken Yiğit Kirazcı, bakın Pınar Deniz ve biten ilişkileri hakkında neler söyledi...
Yiğit Kirazcı, önceki gün Arnavutköy’de sokak hayvanlarına mama verirken görüntülendi. Erken saatlerde kaykayının üzerine çıkan oyuncu, sahil boyu gezinti yaptığı sırada sokakta yaşayan minik dostlarını da unutmadı.
'Hayvanlarla aramız çok iyi'
Evcil hayvanının olduğunu dile getiren Yiğit Kirazcı, "Köpeğim var evimde, av köpeği kendisi... Hayvanları seviyorum, onlar da beni seviyor. Aramız hayvanlarla çok iyi." açıklamasını yaptı.