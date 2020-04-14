Yetkin Dikinciler koronavirüs kurallarını sallamadı üstüne muhabirine hakaret etti
Yetkin Dikinciler, Cihangir'de bir kafede görüntülendi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Yetkin Dikinciler, magazin muhabiri tedbirleri hatırlatınca sinirlerine hakim olamayıp hakaret etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında sokağa maskesiz çıkmama, kafelerde restoranlarda oturup vakit geçirmeme gibi önlemler yer alıyor. Fakat oyuncu Yetkin Dikinciler, bu kurallara riayet etmiyor. Geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenen Yetkin Dikinciler, bu kez bir kafede otururken görüntülendi.
Eşref Saati ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün bir kafede görüntülendi. Muhabirin koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafe oturmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine sinirlerine hakim olamayan oyuncu, magazin muhabirine hakaret etti.
TV100'de yer alan habere göre, bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı.
Oyuncu, yanına gelen muhabire "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum" diyerek hakaret etti.