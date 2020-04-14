Yetkin Dikinciler koronavirüs kurallarını sallamadı üstüne muhabirine hakaret etti

Eşref Saati ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün bir kafede görüntülendi. Muhabirin koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafe oturmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine sinirlerine hakim olamayan oyuncu, magazin muhabirine hakaret etti.