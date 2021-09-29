'Yetişmez' diyenlere inat yaptı! Bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğunu ve yüksek miktarda C vitamini içerdiğini gözlemledim. Bu tohumların Harput bölgesinde verimli olduğunu gördükten sonra çevre köylere ve çiftçilerimize dağıtımını yapacağım. İnşallah, onlara yeni bir gelir kapısı olacağını düşünüyorum. Yine bahçemize tropikal meyvelerden ektiğim güz yemişi, dağ çileği ve goji berrynin gelişimini takip ediyorum. İnşallah, onlarda da başarılı olacağız.