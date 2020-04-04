Yetişkinlerde idrar kaçırma neden olur cinselliği bitiriyor!

İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluklarına yol açtığı gibi sadece cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin az da olsa görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tarcan, "Cinsel ilişki sırasında idrar kaçıran kişiler ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, günlük hayatında stres tipi veya aşırı aktif mesaneye bağlı olarak idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Bu grubun dışında, günlük hayatında idrar kaçırma sorunu yaşamayan ancak ilginç olarak sadece cinsel ilişki sırasında mesane kasının aşırı aktivitesinden kaynaklanan idrar kaçırma sorunu yaşayan hastalarımız da bulunmaktadır" dedi.