Yetişkinlerde idrar kaçırma neden olur cinselliği bitiriyor!
İdrar kaçırma kişinin yaşam konforunu bozar, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. İdrar kaçırma her iki cinste de görülebilirse de kadınlarda daha sıktır.Kontinans Derneği Başkanı Prof.Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırmanın cinselliğe etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama halidir. Tıbbi adı üriner inkontinansdır. Her yaşta olabilirse de ileri yaşlarda daha sık görülür. Sürekli olarak tekrarlarsa hastalık olarak kabul edilir. İdrar kaçırma kişinin yaşam konforunu bozar, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. İdrar kaçırma her iki cinste de görülebilirse de kadınlarda daha sıktır.
Kontinans Derneği Başkanı Prof.Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırmanın hijyenik sorunlar ve güven eksikliğine neden olduğu için cinsel işlev bozukluğuna da yol açabileceğini belirtti. "İdrar kaçırmaya bağlı olarak ortaya çıkan depresyon sorunu cinsellikten uzaklaşmaya ve cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma korkusu yaşanmasına yol açarak cinsel hayatı kısıtlıyor" dedi.
İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluklarına yol açtığı gibi sadece cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin az da olsa görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tarcan, "Cinsel ilişki sırasında idrar kaçıran kişiler ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, günlük hayatında stres tipi veya aşırı aktif mesaneye bağlı olarak idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Bu grubun dışında, günlük hayatında idrar kaçırma sorunu yaşamayan ancak ilginç olarak sadece cinsel ilişki sırasında mesane kasının aşırı aktivitesinden kaynaklanan idrar kaçırma sorunu yaşayan hastalarımız da bulunmaktadır" dedi.
Erkeklerde idrar kaçırmanın nörolojik hastalıklar, prostat kanseri tedavisi sonrası bir komplikasyon olarak ya da uzun süre tedavi edilmemiş prostat tıkanıklığının bir komplikasyonu olarak ortaya çıktığını ifade eden Prof.Dr. Tarcan, "İdrar kaçırma sorunu erkeklerde daha az görülmektedir ancak hekime başvuru oranları daha yüksektir.