Yetişkin film yıldızıydının yeni mesleği olay oldu
Eski yetişkin film yıldızı Sunny Leone yeni mesleği ile ilgili eleştirilere verdiği yanıtla gündem oldu. Kanada'da doğup büyüyen Sunny Leone 2001 yılında ABD'de yetişkin film sektöründe çalışmaya başlamıştı.
Sahne adı Sunny Leone olan 37 yaşındaki Karenjit Kaur Vohra 2001 yılında yetişkin film sektöründe çalışmaya başlamıştı.
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Hindistan asıllı ABD vatandaşı Sunny Leone 2012 yılında yetişkin film sektörünü bıraktı ve Hindistan film prodüksiyon merkezi Bollywood'a transfer oldu.
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Sunny Leone'un kararı çok sayıda hayranını ve takipçisini üzdü ve bu sebeple uzun süre sert eleştirilere maruz kaldı.
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Geçtiğimiz günlerde Hint aktör Arbaaz Khan, Sunny Leone ile kariyerindeki değişiklikler ve bu sebeple yapılan eleştirileri konu alan bir röportaj videosunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yayınladı.
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