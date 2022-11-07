Yetişen alır büyük indirim başladı! İşte Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, büyük indirim haberini duyurdu. Marketlerde 5-15 Kasım 2022 tarihleri arasında pek çok üründe indirim var. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor.