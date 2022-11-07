Yetişen alır büyük indirim başladı! İşte Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi
Sepetini ucuza doldurmak isteyen vatandaşların tercih ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde büyük indirim haftası başladı. Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. İşte 5-15 Kasım indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, büyük indirim haberini duyurdu. Marketlerde 5-15 Kasım 2022 tarihleri arasında pek çok üründe indirim var. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte 2022 Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi.
Tarım Kredi Kooperatif Market Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5-15 Kasım tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.
Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla indirim haberlerini duyuran Tarım Kredi Marketleri, kasım ayı içinde yaptığı indirim haberini paylaştı. Bebek bezinden yumurtaya, peynirden bulgura pek çok üründe büyük indirim var. İşte o indirimli ürünler...