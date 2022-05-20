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'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

Her açıklamasıyla olay yaratan İrem Derici, babası Hulusi Derici'yle ilgili sorulara şaşırtan bir yanıt verdi.

'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

Konser öncesi açıklamalarda bulunan şarkıcı, babasının boşanma olayıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

"Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı." sorusuna ünlü şarkıcı, "O da mı çıktı? Ama o benim annem değil." yanıtını verdi. 

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'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

Babasının ayrılığıyla ilgili Derici "Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben beş yaşındaydım." ifadelerine yer verdi. 

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'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti

Derici "Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem." diye konuştu. 

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