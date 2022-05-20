'Yeter' deyip İrem Derici babasının özel hayatına sert çıktı! Mastürbasyon itirafına kızdı denmişti
Her açıklamasıyla olay yaratan İrem Derici, babası Hulusi Derici'yle ilgili sorulara şaşırtan bir yanıt verdi.
Konser öncesi açıklamalarda bulunan şarkıcı, babasının boşanma olayıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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"Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı." sorusuna ünlü şarkıcı, "O da mı çıktı? Ama o benim annem değil." yanıtını verdi.
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Babasının ayrılığıyla ilgili Derici "Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben beş yaşındaydım." ifadelerine yer verdi.
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Derici "Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem." diye konuştu.
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