Yeteneksizsiniz Aref Gafuri şimdi nerede ne yapıyor son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş!

2011 yılında yarışmacı olarak katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programında yaptığı gösteriler ile adını duyuran ünlü illüzyonist Aref Ghafouri (Aref Gafuri) son haliyle görenleri şoke etti. Sosyal medyada yeniden emrak edilmeye başlanan ünlü illüzyonist Aref'in son görüntüsü şarkıcı Emre Aydın'a benzetildi.