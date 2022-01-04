Yeteneksizsiniz Aref Gafuri şimdi nerede ne yapıyor son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş!
Yetenek Sizsiniz Türkiye programına 2011 yılında katılarak milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü bir illüzyonist olan Aref Ghafouri (Aref Gafuri) son hali şaşırttı. Aref Ghafouri'nin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.
2011 yılında yarışmacı olarak katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programında yaptığı gösteriler ile adını duyuran ünlü illüzyonist Aref Ghafouri (Aref Gafuri) son haliyle görenleri şoke etti. Sosyal medyada yeniden emrak edilmeye başlanan ünlü illüzyonist Aref'in son görüntüsü şarkıcı Emre Aydın'a benzetildi.
2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programındaki illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri'nin son hali görenleri şoke etti.
Takipçileri Ghafouri'yi şarkıcı Emre Aydın'a benzetti.
Sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri yıllar içinde bambaşka birine dönüştü.