Yetenek Sizsiniz jürisinin canlı yayında göğüsleri göründü! 'Bilerek yaptım' itirafı

Yetenek Sizsiniz İngiltere'de jüri üyeliği yapan Amanda Holden, programın reytinglerinin artması için canlı yayında bilerek göğüs frikiği verdiğini itiraf etti. Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı.