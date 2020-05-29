Yetenek Sizsiniz jürisinin canlı yayında göğüsleri göründü! 'Bilerek yaptım' itirafı
İNGİLTERE'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, programın reytinglerinin artması için canlı yayında bilerek göğüs frikiği verdiğini itiraf etti.
Yetenek Sizsiniz İngiltere'de jüri üyeliği yapan Amanda Holden, programın reytinglerinin artması için canlı yayında bilerek göğüs frikiği verdiğini itiraf etti. Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı.
Amanda Holden, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını itiraf etti.
Holden, program için jüri koltuğunda oturduğu zaman, neler söyleyeceğini, ne yapacağını, göğüslerinin dışarı çıkacağını bunların hepsinin farkında olduğunu söyledi.
49 yaşındaki ünlü isim, bunun belki kariyeri için bir intihar bile olabileceğini açıkladı.