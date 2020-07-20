Yeşim Salkım'ın "sarkmışım selülitlerim var" paylaşımı olay oldu!
Ünlü sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı ve güzel görünmek adına filtre uygulayan ünlülere göndermede bulundu. Pozları ile sosyal medyayı sallayan Salkım fotoğraflarına şu notu düştü: Ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var...
Mayolu pozlarını paylaşan ünlüler kervanına Yeşim Salkım da katıldı.
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Sosyal medya hesabından güneşlendiği anları paylaşan Salkım, fotoğraflarına Photoshop uygulamadığını söyledi.
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52 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı mayolu pozlarına, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim"
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"Beğenmediğiniz halimle onları emzirdim, büyüttüm ve böyle çok mutluyum" notunu yazdı.
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