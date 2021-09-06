Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, daha önce 'dua istesiği' ve korona ile mücadele eden babası Dursun Salkım'ı kaybettiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı Sosyal medya hesabından 'Sizin hiç babanız öldü mü' notuyla paylaşım yaptı.
Pop müzik şarkıcısı Yeşim Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan verdi. Müzisyen, ses sanatçısı, oyuncu Dursun Salkım yakalandığı koronavirüs sonucu verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yeşim Salkım, babasının 3 doz aşı olmasına rağmen ağır şekilde korona geçirdiğini belirterek takipçilerinden ve sevenlerinden dua istemişti.
İşte Yeşim Salkım'ın o paylaşımı...
Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti. Salkım'ın babası hayat mücadelesini yitirdi.
Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."