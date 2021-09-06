Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybetti

Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti. Salkım'ın babası hayat mücadelesini yitirdi.