Yeşim Salkım'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya PCR testi ve aşı tepkisi
TGRT'de Şeffaf Masa programını sunmaya başlayan Yeşim Salkım'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda PCR testi ve aşıyla ilgili sosyal medya paylaşımına çok konuşulacak cevap....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Okullarda PCR testi belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" açıklamasına ünlü şarkıcı ve program sunucusu Yeşim Salkım'dan tepki dolu bir yanıt geldi.
"O koca çubukları çocuklarımıza sokamazsınız, bunu anlayın"
Yeşim Salkım "Sayın Fahrettin Koca lütfen artık zorlamayın, izin vermiyorum ve vermeyeceğiz o koca çubukları çocuklarımıza sokamazsınız, bunu anlayın ve zorlamayın. İsteyen girsin olsun aşısını... Cumhurbaşkanımız da ne demişti "Gönüllü olmak esas zorlamak yok." Yeter çok sıkıldık, yeminle bezdik."
TGRT'de 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' programını yapmaya başlayan ünlü şarkıcı, program başlamadan birkaç gün evvel babası Dursun Salkım'ı koronavirüs dolayısıyla kaybetmişti.
Salkım, babasının vefatından evvel yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, 3 doz Biontch aşısına rağmen koronaya yakalandığını ifade etmişti.
"İşinize bakın benim canımı sıkmayın"
Salkım, paylaşımının sonunda "Şimdi işinize bakın benim canımı sıkmayın, toptan yazdım" diyerek konuyla ilgili tartışmak istemediğini ifade etmişti.