Yeşim Salkım'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya PCR testi ve aşı tepkisi

"O koca çubukları çocuklarımıza sokamazsınız, bunu anlayın"

Yeşim Salkım "Sayın Fahrettin Koca lütfen artık zorlamayın, izin vermiyorum ve vermeyeceğiz o koca çubukları çocuklarımıza sokamazsınız, bunu anlayın ve zorlamayın. İsteyen girsin olsun aşısını... Cumhurbaşkanımız da ne demişti "Gönüllü olmak esas zorlamak yok." Yeter çok sıkıldık, yeminle bezdik."