Yeşim Salkım'dan olay sözler!
Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yorum yapan takipçisine sert sözler söyledi.
Yeşim Salkım Instagram’da annesi ve babasının birlikte çekildiği eski bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın anne ve babasını paylaştığı fotoğrafa gelen yoruma sinirlenen Salkım, sosyal medyada takipçisinine sert sözler söyledi.
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Salkım o eski altına; “Evet aşk hep vardı. Benim aşka inanmamı sağlayan annem babam… Gerçek olan tüm aşklara gelsin” notunu düştü. Sosyal medyada bir takipçisi Salkım'ın fotoğrafına, "Babanız annenizi aldatmamış mıydı?" yorumunu yaptı.
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Bir takipçisi fotoğrafın altına, “Babanız annenizi aldatmamış mıydı?” yazınca kıyamet koptu.
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''Hadi şimdi çöplüğüne''
Salkım, "O resme iyi bak benim annem ve babamın resmi o bir daha o pis ağzına ailemi alırsan senin o ağzını büzerim anladım mı? Hadi şimdi çöplüğüne.
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