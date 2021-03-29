Yeşim Salkım'dan olay koronavirüs açıklaması! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını artık olmadığını söyleyerek, yasakların geri alınması gerektiğini savundu.
Sık sık girdiği polemiklerle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem yarattı.
Dünyada koronavirüs salgını olmadığını, bir grip enfeksiyonuna covid-19 adının verildiğini iddia eden ünlü şarkıcı, yasakların geri alınması gerektiğini dile getirdi.
"Maske takanlar nasıl covid oluyorlar?"
Yeşim Salkım, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." dedi.
Salkım'ın bu açıklaması Twitter'da binlerce retweet ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar Salkım'a hak verirken bazıları ise sert tepki gösterdi.