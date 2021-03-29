Yeşim Salkım'dan olay koronavirüs açıklaması! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

"Maske takanlar nasıl covid oluyorlar?"

Yeşim Salkım, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." dedi.