Yeşim Salkım'dan 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın' sorusuna itiraf gibi yanıt
Bir dönem iş insanı Hakan Uzan ile evlenen şarkıcı Yeşim Salkım, kendisine 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadığı'na yönelik soruya, yürek burkan bir cevap verdi...
İş insanı Hakan Uzan ile olan evliliği yıllar geçse de magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Yeşim Salkım, bir programda kendisine yöneltilen 'Neden Hakan Uzan'dan çocuk yapmadın' sorusuna bugüne dek hiç itiraf etmediği acı bir anısıyla yanıt verdi.
TGRT'de yaptığı gece programıyla ekranlara 'merhaba' diyen Yeşim Salkım, Haber Bahane adlı YouTube programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Salkım, eski eşi Hakan Uzan'la ilgili de konuştu.
Özel hayata dair soruları yanıtlayan Salkım, eski eşi Hakan Uzan'la yaşadığı sorunları unuttuğunu ve onu affettiğini söyledi.
"Hakan Uzan'ı affettin mi?"
Daha önce verdiği röportajda 'Hırslı olsam Hakan Uzan'dan çocuk yapardım' açıklamalarıyla dikkat çeken Yeşim Salkım, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Hakan Uzan'ı affettin mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: