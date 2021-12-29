Yeşim Salkım'dan 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın' sorusuna itiraf gibi yanıt

İş insanı Hakan Uzan ile olan evliliği yıllar geçse de magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Yeşim Salkım, bir programda kendisine yöneltilen 'Neden Hakan Uzan'dan çocuk yapmadın' sorusuna bugüne dek hiç itiraf etmediği acı bir anısıyla yanıt verdi.