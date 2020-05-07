Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e olay suçlama! Yine ifşa etti

Yeşim Salkım, Jülide Ateş’in “Hakan Uzan’la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü” sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir’e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, ‘şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim’ dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım.”