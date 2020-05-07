Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e olay suçlama! Yine ifşa etti
Geçtiğimiz günlerde Haber Global ekranlarında Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına çıkan Gülben Ergen'den sonra, bu kez kanlı bıçaklı kavgalı olduğu Yeşim Salkım katıldı. Salkım, gündemi sarsacak çok özel sözler sarf etti.
Haber Global ekranlarındaki Jülide Ateş'in sunumuyla "40" adlı programda oyuncu Yeşim Salkım dikkat çeken ifadeler kullandı. Jülide Ateş, Salkım'a sorduğu kırk soru içerisinde Gülben Ergen ile ilgili de bir soruyu sordu. İşte Yeşim Salkım'ın yaptığı o çok özel açıklamalar.
Yeşim Salkım, Jülide Ateş’in “Hakan Uzan’la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü” sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir’e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, ‘şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim’ dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım.”
"Sultan ve Haremi diye bağırdım": Yeşim Salkım, "aldatıldığını nasıl anladınız" sorusuna ise “Kadınlar dedikoduyu severler, kadınlar kadınlarını canını yakmayı seviyorlar. Kuaför salonunda Kral Tv ödülleri için bir hanımefendinin özel bir kıyafet diktirdiğini ve o kıyafetin parasının Hakan Uzan tarafından gönderildiğini öğrendim.
Gitmeyecektim o geceye, gitme kararı aldım. O hanımefendinin adını söylemeyeceğim. Gece başlayınca, geldi ve 1 sıra yanımıza oturdu. Ben de ayağa kalktım, eşime döndüm ve 'Sultan ve Haremi' dedim” diye belirtti.