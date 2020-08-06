Yeşim Salkım'a sahnede küfür eden Murat Övüç'ün anlaşması iptal edildi

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti. Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.



