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Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum'

Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum'

Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin 4 sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı.

Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum' - Sayfa 1

Son günlerde sosyal medyada yaptığı göndermelerle ve cevaplarla gündeme gelen Yeşim Salkım, dün sosyal medya hesabı Instagram'da tbt (geçmişten fotoğraf paylaşma) günü olunca takipçilerini dört sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı. 

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Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum' - Sayfa 2

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

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Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum' - Sayfa 3

“Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt”

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Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum' - Sayfa 4

Salkım'ın paylaşımı üzerine sevenleri, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak o zor günleri yaşamaması temennisinde bulundu. 

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