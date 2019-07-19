Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı! 'İlk kez korktum'
Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin 4 sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı.
Son günlerde sosyal medyada yaptığı göndermelerle ve cevaplarla gündeme gelen Yeşim Salkım, dün sosyal medya hesabı Instagram'da tbt (geçmişten fotoğraf paylaşma) günü olunca takipçilerini dört sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı.
Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:
“Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt”
Salkım'ın paylaşımı üzerine sevenleri, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak o zor günleri yaşamaması temennisinde bulundu.