Yeşim Salkım ve kızı Gizem Şeyma Subaşı'nın İngilizcesiyle dalga geçti 'BİM sütlacı övüyor' dediler
Yeşim Salkım ve kızı Gizem Salkım, Şeyme Subaşı'nın sosyal medya hesabından İngilizce olarak yazdığı paylaşımda su böreği için "Water pie" yazmasını ve sütlaç övmesiyle fena dalga geçti.
Evlilik hazırlığında olduğu ve ailesiyle tanıştırdığı Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı İstanbul'a gelerek Türk yemeklerini övmeye başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışında, duvar yazılarının olduğu bir binanın önünde verdiği pozla capslere konu olan ve hakkında 'zengin Meedo'dan ayrılınca parasız kaldı' yorumları yapılan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyanın iyice diline düştü. Sütlaç yiyen ve çok beğendiğini ifade eden bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı sütlacın İngilizce ismini yanlış yazınca Yeşim Salkım ve kızının diline düştü. Öte yandan sosyal medya hesabından İngilizce olarak yazdığı paylaşımda su böreği için "Water pie" yazan Subaşı'yla, Yeşim Salkım ve kızı Gizem Salkım fena dalga geçti. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın sütlacı 'Bim'den aldığına yönelik espriler sosyal medyada caps oldu.
Acun Ilıcalı ile 2019 yılında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı ve evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldıklarını açıklayan Subaşı, uzun süredir yaşadığı yurt dışından İstanbul'a geldi.
Türk yemeklerini övgüler yağdıran Subaşı, eleştirilerden de kurtulamadı.