Yeşim Salkım ve kızı Gizem Şeyma Subaşı'nın İngilizcesiyle dalga geçti 'BİM sütlacı övüyor' dediler

Evlilik hazırlığında olduğu ve ailesiyle tanıştırdığı Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı İstanbul'a gelerek Türk yemeklerini övmeye başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışında, duvar yazılarının olduğu bir binanın önünde verdiği pozla capslere konu olan ve hakkında 'zengin Meedo'dan ayrılınca parasız kaldı' yorumları yapılan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyanın iyice diline düştü. Sütlaç yiyen ve çok beğendiğini ifade eden bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı sütlacın İngilizce ismini yanlış yazınca Yeşim Salkım ve kızının diline düştü. Öte yandan sosyal medya hesabından İngilizce olarak yazdığı paylaşımda su böreği için "Water pie" yazan Subaşı'yla, Yeşim Salkım ve kızı Gizem Salkım fena dalga geçti. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın sütlacı 'Bim'den aldığına yönelik espriler sosyal medyada caps oldu.