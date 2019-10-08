Yeşim Salkım Twitter'da astsubaya hakaret etti kendisini böyle savundu

Zaman zaman sert çıkışları ve kavgalarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, Fırat'ın doğusu için yapılacak olan güvenli bölge harekatı için sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Savaşa hayır' etiketi ile tepki gösterdi. Salkım'a bir sosyal medya kullanıcısı yorum yapınca ise olanlar oldu.