Yeşim Salkım Twitter'da astsubaya hakaret etti kendisini böyle savundu
Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı için 'Savaşa hayır' paylaşımına gelen yoruma sinirlendi, astsubaya hakaret edip, kendisini böyle savundu.
Zaman zaman sert çıkışları ve kavgalarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, Fırat'ın doğusu için yapılacak olan güvenli bölge harekatı için sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Savaşa hayır' etiketi ile tepki gösterdi. Salkım'a bir sosyal medya kullanıcısı yorum yapınca ise olanlar oldu.
Yeşim Salkım, Twitter hesabından, "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim" paylaşımında bulundu.
Yeşim Salkım'ın yapılacak olan harekatı savaş olarak değerlendirmesi üzerine Twitter'da birçok kişi tepki gösterdi. Bir takipçisinin Salkım'a cevabıyla ise ortalık karıştı.
Salkım'a cevap veren bir kişi, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii" diyerek Salkım'a tepkisini gösterdi.