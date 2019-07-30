Yeşim Salkım savaşı başlattı Acun Ilıcalı'yı örnek göstererek Berat Albayrak'a seslendi
İstanbul seçimlerinde 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dediği için vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını söyleyen Yeşim Salkım, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın İstanbul yarışında 'Her Şey Çok Güzel Olacak' diyerek safını belli eden Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından verdiği destek yüzünden vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını duyurdu.
Salkım Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alnımız anamızdan emdiğimiz süt kadar helal" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılan sanatçılara ateş püskürdü. İşte Salkım'ın açıklamaları:
Ne zavallısınız..: "Siz peşkeş çektiğiniz, sanatçı olmayan ama başımıza sanatçı diye 15 senedir diktiğiniz yapımcıları, kanal sahiplerini araştırın önce. Ne zavallısınız yahu"
Onları da araştırın: "Şu bütün yemeklere, iftarlara katılan sanatçıların, büyük büyük isimlerin de vergilerini araştırın da adil olsun. Ben onların listesini yayınlayayım Twitter'dan onları da araştırmaya aldınız mı bakalım. Çok çabuk unuttu bu ülke. Onları da araştırın olur mu!"