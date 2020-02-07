Yeşim Salkım kendisine hakaretler yağdıran kişiyi savcılığa şikayet etti!

Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi. Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu.