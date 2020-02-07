Yeşim Salkım kendisine hakaretler yağdıran kişiyi savcılığa şikayet etti!
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabından kendisine 'Nankör kadın', 'Kalitesiz kadın' hakaretlerini kullanan sosyal medya kullanıcısını savcılığa şikayet etti.
Magazin kamuoyunda 'Sivri diliyle' tanınan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medyadan kendisine hakaretlerde bulunan şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salkım, avukatına gerekli talimatları vererek yasal işlemleri başlattı.
Şarkıcı Yeşim Salkım'ın avukatı Begüm Gürel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede, ""Bu şahıs 24 Ocak'ta yaptığı paylaşımlar aracılığıyla Yeşim Salkım'a karşı hakaretlerde bulunarak, huzurunun kaçmasına sebebiyet vermiştir. Şüpheli, Salkım'a karşı 'Kalitesiz kadın, nankör kadın, ruh hastası' gibi ithamlarda bulunmuştur" denildi.
Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi. Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu.
Savcılığa verilen dilekçede, hakaretlerde bulunan şahsın 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçundan 6 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.