Yeşim Salkım Katarsis YouTube'da Hakan Uzan'ı anlattı Gülben Ergen'e bakın ne dedi

Yeşim Salkım, ikinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan’la ilgili de konuştu:

''Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı. Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek.''