Yeşim Salkım Katarsis YouTube'da Hakan Uzan'ı anlattı Gülben Ergen'e bakın ne dedi

Son olarak sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile davalık olan Yeşim Salkım, YouTube'da yayımlanan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis X-tra programına konuk oldu ve resmen içini döktü. Yeşim Salkım, "Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum. İtiraf edemiyorum" ifadelerini kullandı.