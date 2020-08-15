Yeşim Salkım Katarsis YouTube'da Hakan Uzan'ı anlattı Gülben Ergen'e bakın ne dedi
Yeşim Salkım, YouTube'da yayımlanan Katarsis X-tra programına katıldı, eski eşi Hakan Uzan ve Gülben Ergen hakkında konuştu, bilinmeyenleri anlattı.
Son olarak sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile davalık olan Yeşim Salkım, YouTube'da yayımlanan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis X-tra programına konuk oldu ve resmen içini döktü. Yeşim Salkım, "Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum. İtiraf edemiyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, yalnız kalmaktan, yalnız mücadele etmekten çok yorulduğunu, çocuklarını nasıl bir geleceğin beklediğini bilmediğini, mutluluğun ne demek olduğunu ve bir bütün içerisinde mutlu bir kadın olamadığını söyledi.
Salkım, Gülben Ergen ile aralarında yıllardır devam eden gerginlik ve polemik ile ilgili, "O bana kalsın. Bu konuda çok konuştum ve kendimi ifade edemediğimi fark ettim. Bu benim hikayem ve bu dünyadan ayrılırken hiç kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum" dedi.
Yeşim Salkım, ikinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan’la ilgili de konuştu:
''Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı. Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek.''