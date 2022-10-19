Yeşim Salkım itiraf etti Buket Aydın şoke oldu! "Seni aldatırım dediğim bir kişi var, ben ona da razıyım"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalar yapan ve özel hayatına dair itiraflarda bulunan Salkım'ın "Seni aldatırım dediğim bir kişi var, ben ona da razıyım" sözleri gündeme bomba gibi düşerken ünlü sunucu Aydın aldığı cevap karşısında adeta şoke oldu.
Ünlü sunucu Buket Aydın'ın Haber Global'de yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze"nin bu haftadaki konuğu şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Salkım'ın yaptığı evlilikler ve eski eşi Hakan Uzan'a dair açıklamalar ve ihanet itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Buket Aydın, Yeşim Salkım'a yaklaşık 1 buçuk saat boyunca hayatı ile ilgili merak edilenleri sordu, 54 yaşındaki ünlü isim ise tek tek yanıtladı.
İşte Yeşim Salkım'ın açıklamalarından satır başları:
"Ben 180 ile viraj almış kadınım"
"Benim çok şahane bir hayatım oldu. Çok güzel bir hayatım oldu. Çocukluğunda dedesinin küçücük evinde yeşil yastığını alıp dedesiyle türküler şarkılar söyleyen kız da oldum, koleje giden kız da oldum. Anne babası ayrılınca evliliğe ve aşka inancını yitiren ama sonra köpek gibi aşık olan kız da oldum. Hayata haksızlık ederim "Burada mutluydum, burada mutsuzdum" dersem. Ben 180 ile viraj almış kadınım. 1990 yılından beri psikolog ve psikiyatra giderim. Doktorların da neredeyse hepsini tanırım. Beni görünce ilaç alan var aralarında. Adrenalin ve acıyı, aşkın kavuşulamayanını seviyorum." dedi.
"Hakan Uzan'dan sonra hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmadı"
Programda eski eşi Hakan Uzan'dan boşandıktan sonra özgürlüğümü ve nefes almayı hissettiğini söyleyen Yeşim Salkım, boşan sürecini ve yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. Günde 4 ilaç ve 4 paket tütün ürünü içiyordum. Özgürlüğümü geri istiyordum. Hakan Uzan'dan sonraki dönemde hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmamıştır. 2 çocuğum da parası olmayan, orta halli insanların çocuklarıdır, aşk çocuklarıdır. Proje çocukları değildir. Ama bu o dönemki eşimin kötü olduğu anlamına gelmiyor, benim özgürlüklerim kısıtlanmıştı. Ben kalıplara giremem, kalıpların kıvamına giremem, olmadı da zaten. Ben aşk kadınıyım, aşka çok inanıyorum. Bizim dünyamızın içinde de çok aşk yok. İlişkilere girerken hesaba kitaba bakmıyorum. Hakanla evlenirken 26 yaşındaydım, çok gençtim. Hakan çapkındı, hala çapkın bir adam bence."
"Erkekler çok da akıllı varlıklar değil"
Erkeklerin çok da akıllı varlıklar olmadığını dile getiren Yeşim Salkım adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü isim evlilik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Evlilik bir başarı hikayesi değildir. Toplumların bize dikte ettiği bir akittir. O akit de artık ters dönmeye başladı çünkü erkekler size malınızmış gibi bakıyorlar.