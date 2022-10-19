Yeşim Salkım itiraf etti Buket Aydın şoke oldu! "Seni aldatırım dediğim bir kişi var, ben ona da razıyım"

"Hakan Uzan'dan sonra hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmadı"

Programda eski eşi Hakan Uzan'dan boşandıktan sonra özgürlüğümü ve nefes almayı hissettiğini söyleyen Yeşim Salkım, boşan sürecini ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. Günde 4 ilaç ve 4 paket tütün ürünü içiyordum. Özgürlüğümü geri istiyordum. Hakan Uzan'dan sonraki dönemde hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmamıştır. 2 çocuğum da parası olmayan, orta halli insanların çocuklarıdır, aşk çocuklarıdır. Proje çocukları değildir. Ama bu o dönemki eşimin kötü olduğu anlamına gelmiyor, benim özgürlüklerim kısıtlanmıştı. Ben kalıplara giremem, kalıpların kıvamına giremem, olmadı da zaten. Ben aşk kadınıyım, aşka çok inanıyorum. Bizim dünyamızın içinde de çok aşk yok. İlişkilere girerken hesaba kitaba bakmıyorum. Hakanla evlenirken 26 yaşındaydım, çok gençtim. Hakan çapkındı, hala çapkın bir adam bence."