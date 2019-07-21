Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı

Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı

Tatil sezonunu Bodrum'a açan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın denize girerken gazetecileri görünce havluya sarıldı.

Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı - Sayfa 1

51 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

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Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı - Sayfa 2

Deniz sezonunu Yalıkavak Fenty Beach'te açan Yeşim Salkım  ailesi ve çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.

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Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı - Sayfa 3

Gazetecileri görünce panikleyen ünlü şarkıcı hemen havluya sarıldı.

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Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı - Sayfa 4

Yeşim Salkım, arkadaşları havlu koruması yapmasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

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