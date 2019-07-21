Yeşim Salkım gazetecileri görünce panikledi! Havluya kapattı
Tatil sezonunu Bodrum'a açan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın denize girerken gazetecileri görünce havluya sarıldı.
51 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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Deniz sezonunu Yalıkavak Fenty Beach'te açan Yeşim Salkım ailesi ve çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.
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Gazetecileri görünce panikleyen ünlü şarkıcı hemen havluya sarıldı.
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Yeşim Salkım, arkadaşları havlu koruması yapmasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.
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