Yeşim Salkım Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gülben Ergen'i tek tek ifşa etti
Yeşim Salkım, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini önde bitiren Ekrem İmamoğlu'na destek vererek AK Partili isimlerden tepki çeken Gülben Ergen'in eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Daha önce Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bilinen ve birçok AK Partili isimle görüşen Gülben Ergen, 23 Haziran yenilenen seçimde tarafını belli etmiş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti. Yarışı önde götüren İmamoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Ergen, AK Partili isimlerden tepki çekmişti.
AK Partiye yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" notuyla paylaşmıştı.
Eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi: Yeşim Salkım ise, seçimlerin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen'in Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafları albüm yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.
Kendi ellerimle albüm yaptım sana: Salkım, yıllardır arasının iyi olmadı Gülben Ergen'in, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çeşitli AK Partili isimlerle çektirdiği fotoğrafları birleştirerek "Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle" notuyla Twitter hesabından yayınladı.