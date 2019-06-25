Yeşim Salkım Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gülben Ergen'i tek tek ifşa etti

AK Partiye yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" notuyla paylaşmıştı.