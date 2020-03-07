Yeşim Salkım bombası Gülben Ergen'den başka çok sayıda şantaj kasedi olan var
Yeşim Salkım, Gülben Ergen'den başka şantaj için çekilmiş kasetleri olan ünlüler olduğunu açıkladı. Salkım, eski eşi Hakan Uzan'la birlikte iken gördüklerini anlattı.
Şarkıcı Yeşim Salkım, Gülben Ergen dışında şantaj yapmak için çekilmiş çok sayıda seks kaseti olduğunu belirtip, "Bir dönem öyle güçlü biriyle evliydim ki eşi olarak orada dönen her şeyi biliyordum. Çok ağır şeylerdi. Keşke bir krem icat etseler, gözüme sürsem ve bütün gördüklerimi unutsam" dedi. Salkım, bir dönem Hakan Uzan ile evliydi ve Gülben Ergen kasedinin Uzanlar'da olduğu ortaya çıkmıştı.
Yeşim Salkım, yeni klibinizin teaser’ında video kaset izlediği görüntüleri kullanınca Gülben Ergen'e mesaj gönderdiği şeklinde yorumlanmıştı. Yeşim Salkım, o görüntünün eski polemiklerle ilgisinin olmadığını söylese de ardından bomba açıklamalarda bulundu. İşte Yeşim Salkım'ın Hürriyet'e verdiği röportajın ilgili bölümü:
Tek VHS kasedi olan Gülben Ergen mi?
- Yeni klibinizin teaser’ında video kaset izlemenizi eski polemiklerinize bağlayanlar oldu.
O videoda kadın ekranda katilin uşak olduğunu görüyor. Bunun oralara çekilebileceğini düşünmedim. Canım ayrıca bu ülkede bir tek VHS kaseti olan Gülben mi? Niye onun üzerine alınalım ki?
- Başka şahitlikleriniz oldu mu?
-Tabii ki. Ülke çok karışık. Başkalarının başkalarıyla çekilmiş, şantaj yapmak için kullanılan çok kaset var. Kimse korunaklı alanda değil.