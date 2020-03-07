Yeşim Salkım bombası Gülben Ergen'den başka çok sayıda şantaj kasedi olan var

Şarkıcı Yeşim Salkım, Gülben Ergen dışında şantaj yapmak için çekilmiş çok sayıda seks kaseti olduğunu belirtip, "Bir dönem öyle güçlü biriyle evliydim ki eşi olarak orada dönen her şeyi biliyordum. Çok ağır şeylerdi. Keşke bir krem icat etseler, gözüme sürsem ve bütün gördüklerimi unutsam" dedi. Salkım, bir dönem Hakan Uzan ile evliydi ve Gülben Ergen kasedinin Uzanlar'da olduğu ortaya çıkmıştı.