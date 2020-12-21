Yeşim Salkım 'Beni susturamazlar' deyip olay açıklamalara imza attı!
Yeşim Salkım, yine olay açıklamalar yaptı. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Salkım, siyasete ilişkin sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Magazin dünyasında sıklıkla tartışmaları ve kavgalarıyla yer alan Yeşim Salkım, bu kez pandemi sürecine ilişkin Sözcü'ye verdiği röportaj ile adından söz ettirdi.
''Doğru bildiğimi söylemekten çekinmem. Sanatı halk için yaparsınız, birilerinden nemalanmak için değil'' diyen Salkım'ın açıklamalarına dair satır başları şu şekilde:
Dünyayı aylardır etkisi altına alan pandemi sürecini siz nasıl geçirdiniz?: - Pandemi sürecini herkes gibi geçiriyorum. Zorlu bir süreç yaşıyoruz.
- En can sıkıcı tarafı evde oturmak ve işimizi gönül rahatlığıyla yapamıyor olmak. Aşçı olduğumuzu öğrendik, evde yemek yaparak.