Yeşim Salkım 2. Sayfa Müge ve Gülşen'e demediği bırakmadı başı belaya girdi

Bu anları ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili, şunları söyledi:

''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım. 30 yıl önceki bir davayı hatırlatıp, 'Kocamı ayartmaya çalışmışlar, yuvamı yıkmaya çalışmışlar.