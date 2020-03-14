Yeşim Salkım 2. Sayfa Müge ve Gülşen'e demediği bırakmadı başı belaya girdi
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının sunucuları Müge ve Gülşen'i hedef alan Yeşim Salkım, Instagram'dan yaptığı açıklama ile ateş püskürdü.
Geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olan Ece Erken'in araba parçalama videosu ortaya çıkmasıyla ortalık fena karıştı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programı sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken haberini sunarken Yeşim Salkım'a sataştı.
Bu anları ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili, şunları söyledi:
''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım. 30 yıl önceki bir davayı hatırlatıp, 'Kocamı ayartmaya çalışmışlar, yuvamı yıkmaya çalışmışlar.
''Türkiye'ye onu rezil edeceğim. İşte bunu dile getirmeyenler satılık kalemdir' diyenlere ne oldu? Şimdi o diyenlere bu soru yöneltildiğinde ne diyorlar biliyor musunuz?''
''Defalarca çiğnedikleri yayın yasağıyla ilgili konuda, ‘Ece Erken konusunda yayın yasağı var. Yoksa konuşurduk’ diyorlar.Ne oldu, konuşun hadi. Gülben Ergen’den bahsediyordunuz. Gülben Ergen ile ilgili çiğnemediğiniz yayın yasağı kalmadı.''