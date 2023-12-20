Yeşim Demir Bozcaada'da uçurumdan düşerek öldü! Sevgilisi 6 ay sonra cinayetten tutuklandı

Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşim Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.