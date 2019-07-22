Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dekoltesi olay oldu! 58 kilo vererek yeni imajı hayrete düşürmüştü
Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği 58 kilo ile bambaşka birine dönüşmüş ve yeni imajıyla adından sıkça söz ettirmişti. Bozoğlu, şimdi de dekolteli bluzu ile çok konuşuldu.
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 110 kilodan 52 kiloya düşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ardından sarı saçlarıyla oluşturduğu yeni imajı çok konuşulmuştu. Ev halini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan Ceren Bozoğlu, giydiği dekolteli bluzla da dikkatleri üzerine çekti.
Yüzleşme adlı dizide boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, ekran macerası fazla uzun sürmeyen dizi sonrası kendisini bir süre ailesine adadı. Başarılı oyuncu Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Bozoğlu, son olarak ev halinden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve "Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım" başlıklı enstelasyonum..." notunu düştü.
Başarılı oyuncu paylaşım sırasında giydiği dekolteli kıyafetine de çok sayıda yorum aldı.